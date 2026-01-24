Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü

Haberler

Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Yılmaz, ligin 19. haftasında Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaraylı futbolcu Barış Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olurken, sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında 4 futbolcu yer alıyordu. Aslan'da; Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş, sınırda olan futbolculardı. Müsabakanın 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper, cezalı duruma düştü. Barış Alper Yılmaz, ligin 19. haftasında RAMS Park'ta oynayacakları Kayserispor karşısında cezasından dolayı oynayamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
