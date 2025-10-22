Haberler

Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 3-0 önde olmalarına rağmen 65. dakikada oyundan alınan Barış Alper Yılmaz'a tepki gösterdi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Mücadelenin 65. dakikasında kenara gelen Barış Alper Yılmaz için tribünlerden yükselen ıslık sesleri ekranlara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Barış Alper'e yapılan bu tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar genç futbolcunun performansını eleştirirken, bazıları da oyuncuya gösterilen tepkinin haksız olduğunu savundu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Allah aşkına bunu def edin takımımızdan, istemiyoruz hem paragöz olan hem amatör olanlari. Kerem i de bu sebeple gonderdiydik.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImparator:

Aptal Yönetim bu adami Hangi Hakla elinizde tutunuz bu Salaka Hangi Takim verir daha 40milyonu bespara etmez bu Aptal

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat Macit:

3.1 dedim ve sonuç

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
