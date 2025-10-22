Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 65. dakikada oyundan alınan Barış Alper Yılmaz'a tepki gösterdi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Mücadelenin 65. dakikasında kenara gelen Barış Alper Yılmaz için tribünlerden yükselen ıslık sesleri ekranlara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Barış Alper'e yapılan bu tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar genç futbolcunun performansını eleştirirken, bazıları da oyuncuya gösterilen tepkinin haksız olduğunu savundu.