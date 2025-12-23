Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Sezon başında eleştirilerin hedefinde olan Barış Alper Yılmaz, yükselen form grafiğiyle Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri haline geldi. Hızı, asistleri ve skor katkısıyla dikkat çeken milli futbolcu, son haftalardaki performansıyla adeta küllerinden doğdu.

ELEŞTİRİLERDEN ZİRVEYE

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması beklenen ancak yönetimin kararıyla takımda kalan Barış Alper Yılmaz, ilk haftalardaki etkisiz görüntüsü nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak ilerleyen haftalarda performansını yukarı taşıyan 25 yaşındaki oyuncu, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

74 METREYİ 9 SANİYEDE KOŞTU

Kasımpaşa maçında Yunus Akgün'e attırdığı gol öncesi attığı deparla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ın, 74 metrelik mesafeyi sadece 9 saniyede kat ettiği belirlendi. Bu veriler, yıldız futbolcunun hızını ve fiziksel kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

ASİST REKORUNU KIRDI

Kasımpaşa karşısında 2 asist yapan Barış Alper Yılmaz, bu sezon ligdeki asist sayısını 7'ye yükseltti. Milli futbolcu, bu performansıyla kariyerindeki en yüksek asist sayısına da ulaşmış oldu.

SKOR KATKISI DİKKAT ÇEKİYOR

Barış Alper Yılmaz, 7 asistinin yanı sıra bu sezon 4 golle de takımına katkı sağladı. Hem oyun içindeki temposu hem de skor üretimiyle Galatasaray'ın hücum gücünde önemli bir rol üstleniyor.