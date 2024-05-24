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Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırdı

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, kulübün efsanesi olan teknik direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırdı. Xavi, ligin son haftasındaki Sevilla maçıyla Katalan ekibine veda edecek. 44 yaşındaki teknik adam, Barça ile 1'er kez La Liga ve Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

İspanyol devi Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SEVILLA MAÇIYLA VEDA EDECEK

Barcelona'dan yapılan açıklamada, " Başkan Joan Laporta, Xavi Hernández'e 2024-25 sezonunda A takım teknik direktörü olarak görev yapmaya devam etmeyeceğini bildirdi." ifadelerine yer verildi. Xavi, ligin son haftasında oynanacak Sevilla maçına son kez Barcelona'nın teknik direktörü olarak maça çıkacak.

Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırdı

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Barcelona, bitimine 1 hafta kalan La Liga'da şampiyon Real Madrid'in 12 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Katalan devi, uzun süre önce ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu atarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Geçen sezon Barcelona, Xavi'nin ilk yılında Real Madrid'in önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırdı

HAYATINI BARÇA'YA ADADI

Futbolculuk kariyerinin 20 senesini Barcelona'da geçiren Xavi, 4 sene Katar takımı Al-Sadd'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı. Al-Sadd'da 2 sezon da teknik direktörlük yapan Xavi, 2021'de Barcelona'nın başına geçti. Barça, 44 yaşındaki çalıştırıcı ile birlikte 1 La Liga ve 1 Süper Kupa başarısı yaşadı. İspanyol teknik adam, Barcelona ile 141 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2.06'lık puan ortalaması tutturdu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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