Raphinha'nın 3 gol attığı maçta Barcelona, Sevilla'yı 5-2 yendi

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Barcelona, Raphinha'nın hat-trick yaptığı maçta Sevilla'yı 5-2 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Spotify Camp Nou Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, Raphinha'nın 9. ve 21. dakikalarında attığı penaltı golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Dani Olmo ile skoru 3-0 yaparken Sevilla 45+4. dakikada Oso ile farkı 2'ye indirdi.

Maçın 51. dakikasında Raphinha ile bir gol daha bulan Barcelona, 60. dakikada Joao Cancelo ile skoru 5-1 yaptı.

Konuk ekip, 90+2. dakikada Djibril Sow ile bir gol daha bulmasına rağmen karşılaşma 5-2 sona erdi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Gavi'ye bırakan Raphinha, hat-trick yaparak etkili bir oyun sergiledi.

Bu galibiyetle puanını 70'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in önünde 4 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
