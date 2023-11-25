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Barcelona, Rayo Vallecano deplasmanından bir puanla döndü

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Unai Lopez atarken, Barcelona'nın golünü 82. dakikada Florian Lejeune (kendi kalesine) kaydetti.

Bu beraberliğin ardından Barcelona puanını 31'e, Rayo Vallecano ise 19'a çıkardı.

Kaynak: AA / Spor

Rayo Vallecano Barcelona La Liga Futbol Spor Haberler

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