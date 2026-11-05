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Barcelona, Raphinha'nın sözleşmesini 4 yıllık yeni sözleşmeyle 2030'a kadar uzattı

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Barcelona, 29 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha'nın sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. Kulüp, 4 yıllık yeni sözleşmenin imzalandığını açıklarken Raphinha bu sezon Barcelona formasıyla 13 maçta 19 gol kaydetti.

İspanya ekibi Barcelona'da Brezilyalı futbolcu Raphinha'nın sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki hücum oyuncusuyla 2030'a kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Raphinha, Vitoria Guimaraes, Sporting, Rennes ve Leeds United'da oynadıktan sonra 2022'de Barcelona'ya transfer oldu.

Bu sezon formda bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Barcelona formasıyla 13 maçta 19 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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