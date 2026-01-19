Haberler

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
Güncelleme:
La Liga'da Real Sociedad'a konuk olan Barcelona, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Katalan ekibi, ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve zirve yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Barcelona'nın iptal edilen golü büyük tartışma yarattı. VAR incelemesinin ardından golü santimetrelerle ofsayt gerekçesiyle iptal eden karar, maç sonrasında geniş yankı uyandırdı.

  • Barcelona, Real Sociedad deplasmanında 2-1 yenilerek La Liga'daki 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
  • Barcelona'nın golü, VAR incelemesi sonrası santimetrelerle ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Barcelona, Real Madrid ile puan farkını açma şansını kaybetti.

Barcelona, Real Sociedad deplasmanında 2-1 kaybederek La Liga'da 9 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı ve Real Madrid ile puan farkını açma şansını kaçırdı. Maça ise Barcelona'nın iptal edilen golündeki santimetrelik ofsayt kararı damga vurdu.

ANOETA'DA SERİ BİTTİ

La Liga'da Real Sociedad'a konuk olan Barcelona, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Katalan ekibi, ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve zirve yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

PUAN FARKINI AÇMA ŞANSI KAÇTI

Barcelona, Real Madrid ile arasındaki puan farkını açma ihtimali bulunan haftada puansız kaldı. Katalan ekibi, aldığı mağlubiyetle yarışta avantaj yakalama fırsatını geri tepti.

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

SANTİMETRELİK OFSAYT KARARI OLAY OLDU

Karşılaşmada Barcelona'nın iptal edilen golü büyük tartışma yarattı. VAR incelemesinin ardından golü santimetrelerle ofsayt gerekçesiyle iptal eden karar, maç sonrasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada ve yorumlarda "bu kadar ince çizgiyle gol iptali" üzerinden yoğun eleştiriler yükseldi.

