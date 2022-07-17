Barcelona'da büyük kriz! Xavi'yi ABD'ye almadılar, olayın arkasından İran çıktı - Haberler

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Barcelona'da büyük kriz! Xavi'yi ABD'ye almadılar, olayın arkasından İran çıktı

Haberler.com - Spor
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Kamp için ABD'ye giden Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin ülkeye girişine izin verilmedi. Daha önce Katar kulübü Al Sadd ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak son beş yılda İran'ı üç kez ziyaret eden Xavi'nin, bu sebeple ABD'ye seyahat edemediği belirtildi.

Barcelona teknik direktörü Xavi, sezon öncesi kampı için takımıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne gidemedi. Ülkeye girişine izin verilmeyen Katalan hocanın, buna gerekçe olarak daha önceki İran seyahatleri gösterildi.

İRAN'I ZİYARET ETTİĞİ İÇİN ABD'YE ALINMADI

Özel izin ile takımın başında yer alması beklenen Xavi'nin, Al Sadd döneminde İran'a ziyaretlerde bulunması sebebiyle ABD'ye alınmadığı belirtildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurbanı olan Xavi'nin, Katar kulübü Al Sadd ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak son beş yılda İran'ı üç kez ziyaret ettiği ifade edildi.

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