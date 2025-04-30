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Barcelona, Monaco'yu Yenerek Seriyi 2-1'e Getirdi

Barcelona, Monaco'yu Yenerek Seriyi 2-1'e Getirdi
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THY Avrupa Ligi play-off'larında Barcelona, Monaco'yu 100-89 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı. Willy Hernangomez'in 'double-double' performansı galibiyette etkili olurken, serinin 4. maçı 2 Mayıs'ta oynanacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabı üçüncü maçında İspanya ekibi Barcelona, Fransa temsilcisi Monaco'yu 100-89 yenerek geride olduğu seriyi 2-1'e getirdi.

Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde kapatan taraf, 27-24'lük skorla konuk takım Monaco oldu.

İkinci periyotta etkili hücum eden Barcelona, devre arasına 51-39 üstünlükle girdi.

Skor üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 74-66 önde bitirdiği mücadeleyi 100-89 kazandı ve serideki ilk galibiyetini aldı.

Willy Hernangomez, 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Monaco'da 20 sayı, 12 asistle "double-double" yapan Mike James'in performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Barcelona, 3 galibiyete ulaşan takımın dörtlü finale kalacağı serinin 4. maçında Monaco'yu 2 Mayıs Cuma günü konuk edecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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