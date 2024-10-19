Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
Barcelona, 2022 yılında Bayern Münih'ten transfer ettiği Robert Lewandowski sürecinde dolandırıldı. İspanyol devinin 45 milyon euroya transfer edilen Lewandowski'nin menajeri olduğunu iddia eden bir kişi tarafından dolandırıldığı ve sahte menajerin hesabına 1 milyon eurıyu yatırdığı ortaya çıktı.
İspanyol devi Barcelona'nın, 2022 yılında Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi transfer ettiği süreçte dolandırıldığı ortaya çıktı.
1 MİLYON EURO DOLANDIRILDILAR
İspanyol Cadena SER'in haberine göre, Barcelona yönetimi Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi gibi davranan sahte bir kişinin hesabına 1 milyon euro transfer? etti. Ancak Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.