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Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı

Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
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Barcelona, 2022 yılında Bayern Münih'ten transfer ettiği Robert Lewandowski sürecinde dolandırıldı. İspanyol devinin 45 milyon euroya transfer edilen Lewandowski'nin menajeri olduğunu iddia eden bir kişi tarafından dolandırıldığı ve sahte menajerin hesabına 1 milyon eurıyu yatırdığı ortaya çıktı.

İspanyol devi Barcelona'nın, 2022 yılında Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi transfer ettiği süreçte dolandırıldığı ortaya çıktı.

1 MİLYON EURO DOLANDIRILDILAR

İspanyol Cadena SER'in haberine göre, Barcelona yönetimi Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi gibi davranan sahte bir kişinin hesabına 1 milyon euro transfer? etti. Ancak Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Robert Lewandowski Bayern Münih Barcelona

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