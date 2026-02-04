Haberler

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Albacete'yi 2-1 mağlup eden Barcelona, yarı finaldeki yerini aldı. Lamine Yamal ve Ronald Araujo'nun golleriyle galibiyeti elde eden Barcelona, zorlu bir mücadele sonrası adını bir üst tura yazdırdı.

İspanya Kral Kupası'nda Albacete'yi 2-1 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.

Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.

Lamine Yamal'ın 39 ve Ronald Araujo'nun 56. dakikada attığı gollerle 2-1 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.

Son 16 turunda Real Madrid'i 3-2 yenerek saf dışı bırakan Albacete'de ise Javier Moreno'nun 87. dakikada attığı gol yeterli olmadı.

Kral Kupası'nda çeyrek finaller, Alaves-Real Sociedad, Valencia-Athletic Bilbao ve Real Betis-Atletico Madrid maçlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı