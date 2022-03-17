Sabrımızı sınıyorlar! Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım - Haberler

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Sabrımızı sınıyorlar! Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrasında İspanyol devi, Harry Potter lakabıyla bilinen Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yaptı.

Galatasaray deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Barcelona'ya İstanbul'da 2-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrasında Katalan ekibi çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME

Galatasaray'a 37. dakikada şık bir gol atan Pedri, takımına beraberliği getiren sayıyı kaydetti. Karşılaşmanın ardından resmi hesabından Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yapan Barcelona, Pedri'yi Harry Potter'a benzetti. Gönderiye sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki dolu yorumlar yapıldı.

Sabrımızı sınıyorlar! Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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