Sabrımızı sınıyorlar! Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Galatasaray deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Barcelona'ya İstanbul'da 2-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrasında Katalan ekibi çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME

Galatasaray'a 37. dakikada şık bir gol atan Pedri, takımına beraberliği getiren sayıyı kaydetti. Karşılaşmanın ardından resmi hesabından Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yapan Barcelona, Pedri'yi Harry Potter'a benzetti. Gönderiye sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki dolu yorumlar yapıldı.