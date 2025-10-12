Haberler

Barcelona'dan Lewandowski kararı

Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile ilgili kararını verdi. Katalan devi, Polonyalı golcü ile yola devam etmeyecek. Robert Lewandowski'nin ismi zaman zaman Türk takımlarıyla da anılıyordu.

La Liga devi Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile ilgili kararını verdi.

LEWANDOWSKI İLE YOLLAR AYRILACAK

Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, 37 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile sözleşmesinde opsiyon olmasına rağmen yollarını sezon sonunda ayıracak. Katalan devinin performansındaki düşüş ve ilerleyen yaşı nedeniyle Lewandowski ile vedalaşacağı belirtildi.

İSMİ TÜRKİYE İLE ANILIYORDU

Lewandowski'nin ismi geride bıraktığımız yaz transferi başta olmak üzere birçok kez Türk takımlarıyla da anılmış ancak transfer olumlu sonuçlanmamıştı.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona kariyerinde toplamda 156 maça çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 105 gol attı ve 20 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
