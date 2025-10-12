Barcelona'dan Lewandowski kararı
Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile ilgili kararını verdi. Katalan devi, Polonyalı golcü ile yola devam etmeyecek. Robert Lewandowski'nin ismi zaman zaman Türk takımlarıyla da anılıyordu.
La Liga devi Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile ilgili kararını verdi.
LEWANDOWSKI İLE YOLLAR AYRILACAK
Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, 37 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile sözleşmesinde opsiyon olmasına rağmen yollarını sezon sonunda ayıracak. Katalan devinin performansındaki düşüş ve ilerleyen yaşı nedeniyle Lewandowski ile vedalaşacağı belirtildi.
İSMİ TÜRKİYE İLE ANILIYORDU
Lewandowski'nin ismi geride bıraktığımız yaz transferi başta olmak üzere birçok kez Türk takımlarıyla da anılmış ancak transfer olumlu sonuçlanmamıştı.
BARCELONA PERFORMANSI
Barcelona kariyerinde toplamda 156 maça çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 105 gol attı ve 20 asist yaptı.