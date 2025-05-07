Barcelona'dan Inter maçının hakemine büyük tepki: Soruşturulmalı

Inter'in Barcelona'yı 4-3 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldığı maçın ardından, Katalan takımının cephesinden karşılaşmanın hakemi Szymon Marciniak'a büyük bir tepki oluştu. Barcelonalı Pedri ve Eric Garcia, Marciniak hakkında sert ifadeler kullanırken, İspanyol basını da maç haberlerinde Polonyalı hakemi öne çıkardı.

"UEFA BU KONUYU SORUŞTURMALI"

Katalan ekibi maç sonu hakeme büyük tepki gösterdi…Barcelona'nın savunma oyuncusu Eric Garcia da Polonyalı hakemin performansını eleştirerek, "Hepimiz buraya en son geldiğimizde bu hakemle neler yaşandığını biliyoruz. Ama yaptığımız her şeyden gurur duymalıyız." diye konuştu.

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri de karşılaşma sonrasında verdiği röportajda "Bu hakemin başına ilk kez gelmiyor. UEFA konuyu soruşturmalı." ifadelerini kullandı.

Inter ile 2022 yılında oynadıkları maça da gönderme yapan Garcia "Bu stadyumda neyin yanlış olduğunu bilmiyorum ama oraya gittiğim üç seferde de istediğimiz gibi gitmedi. A nedeni, B nedeni veya dış etkenler yüzünden." dedi.

"KARA BİR GECE"

Marca gazetesi ise karşılaşmayı "Barça'ya azami zulüm" başlığıyla verirken Inter'in İsviçreli kalecisi Yann Sommer'in başarılı performansını ön plana çıkararak "Sommer'in üç inanılmaz kurtarışı Şampiyonlar Ligi tarihinde yerini aldı. Lamine Yamal'ın iki pozisyonunda ve Eric Garcia'nın golünü engellemek için verdiği tepki, Inter'e Monaco'ya bilet kazandırdı. Barça için kara bir gece. Ballon d'Or ödülünün olası bir kazananı olmadan geçen bir yılda, açık ara kazanan, bir usta. Bir kaleci sonunda ödüllendirilecek mi?" ifadelerini kullandı.