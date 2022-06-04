Barcelona'dan çok konuşulacak hamle! PSG'nin yıldızına talip oldular - Haberler

Katalan ekibi, yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak istiyor. Maddi anlamda sıkıntılar çeken kulüp transferde tüm imkanları zorluyor.

HEDEF ANGEL Dİ MARİA

Todofichajes gazetesinin haberine göre, Barcelona'nın transfer hedeflerinin başında 34 yaşındaki futbolcu Angel Di Maria geliyor. Barcelona yönetimi tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimleri başlattı. Oyuncuya, Juventus'un da ilgisi olduğu öğrenildi.

6 SEZONDUR PSG'DE

Yetenekli oyuncu, 2015-2016 sezonundan bu yana PSG forması giyiyor. Yıldız ismin kariyerinde Benfica, Manchester United ve Real Madrid gibi dev kulüpler bulunuyor.

Arjantinli yıldız bu sezon Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 31 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

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