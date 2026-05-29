Haberler

Barcelona, İngiliz futbolcu Anthony Gordon'ı renklerine bağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Newcastle United'dan 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı 80 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti. Gordon, 5 yıllık sözleşme imzalarken, Barcelona forması giyeceği için İspanyolca öğrendiğini açıkladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona'ya transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten ve tanıtım videosunda İspanyolca konuşan Gordon, "Bu dili bir gün Barcelona forması giyeceğime inandığım için öğrendim. Newcastle'da bir fizyoterapist vardı ve her gün konuşurduk. Ona bir gün Barcelona'da oynayacağımı ve İspanyolca öğrenmek istediğimi söylemiştim." ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibin, transfer için 80 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

2023'te Everton'dan Newcastle United'a transfer olan İngiliz futbolcu, 152 maçta 39 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için daha yüksek risk alarmı verildi

Ölümcül salgın giderek büyüyor! 12 ülkede daha alarm verildi
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor

Eski futbolcu hobi olarak başladı, şimdi 11 dekar arazide üretiyor
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi