Barcelona 2.5 yıl aranın ardından evine dönüyor

İspanyol ekibi Barcelona, 2.5 yıllık aranın ardından yenileme çalışmalarının tamamlandığı Spotify Camp Nou'da ilk maçını 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynayacak.

  • Barcelona, 2.5 yıl süren yenileme çalışmasının ardından stadyumuna döndü.
  • Barcelona'nın ilk resmi maçı 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynanacak.
  • Stadyumun 45 bin 401 kişilik kapasite onayı yerel makamlardan alındı.

La Liga takımlarından Barcelona, Limak İnşaat tarafından 2.5 yıl süren kapsamlı yenileme çalışmasının ardından yuvasına geçtiğimiz günlerde taraftara açık yapılan antrenmanla dönmüştü.

BARCELONA EVİNE DÖNÜYOR

Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise stadyumda ilk resmi müsabakanın ligin 13. haftasına denk gelen 22 Kasım'da Athletic Bilbao'ya karşı oynanması planlandı.

YEREL MAKAMLARDAN ONAY ALINDI

"Dönüşü hayal etmiştik. İşte eve döndük" notuyla paylaşılan duyuruda bu kararın yerel makamlardan 45 bin 401 kişilik kapasite onayının da alındığı belirtildi. Barcelona Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin olarak ise gerekli şartların sağlanması halinde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşmanın Spotify Camp Nou'da oynanabilmesi için UEFA ile ortak çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
