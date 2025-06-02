Baran Yılmaz, Fortuna Sittard ile İki Şampiyonluk Sonrası A Takıma Yükseldi

Baran Yılmaz, Fortuna Sittard ile İki Şampiyonluk Sonrası A Takıma Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında U19 ve U21 Ligi şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu Baran Yılmaz, yeni sezona A takımla başlayacağını belirtti. Kariyer hedeflerini açıklayan Yılmaz, A Milli Takımda forma giymek istediğini ifade etti.

HOLLANDA ekibi Fortuna Sittard ile önce U19 sonrasında da U21 Ligi şampiyonluğu yaşayan Baran Yılmaz, "Hollanda Ligi, Avrupa'nın özel liglerinden biri. Burada göstereceğim performansla daha da güçlenerek kariyerime devam etmek istiyorum" dedi.

Fortuna Sittard ile U21 Ligi şampiyonluğu yaşayan ve sezona da A takımla başlayacak olan sol bek oyuncusu Baran Yılmaz, sezonun ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"İKİ ŞAMPİYONLUK SONRASI A TAKIMA YÜKSELDİM"

Takımın kaptanlığını da yapan 18 yaşındaki futbolcu, "Önce U19 takımıyla şampiyonluk yaşadım. Hem kaptanlık yapmak hem de şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. U21 takımı ile yaşadığım şampiyonluksa çok daha özel. Artık A takım seviyesinde yer alacağım" diye konuştu.

"HOLLANDA LİGİ'NDE FORMA GİYMEK ÖNEMLİ"

Sol bek mevkisinde yer alan genç oyuncu, A takımla yeni sezona başlayacağını söylerken, "Yaşadığım iki şampiyonluk sonrası artık A takımda olacağım. A takımın yaz kampına katılıp sonrasında da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Hollanda Ligi, Avrupa'nın özel liglerinden biri. Burada göstereceğim performansla daha da güçlenerek kariyerime devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"UMARIM BİR GÜN A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYERİM"

Hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu belirten Baran Yılmaz, "Önce U19, sonra da U21 şampiyonluklarıyla daha da güçlendim. Kaptanlık yaptım. Tabii ki hedeflerim var. Öncelikle hedefim Fortuna Sittard formasıyla Eredivisie'de yer almak. Buradaki performansımla Sittard'a hizmet etmek istiyorum, çünkü üzerimde çok emekleri var. Acelem yok çünkü buraya kadar güçlenerek geldim. Buradan sonra da en güçlü halimle hedeflerime ilerlemek istiyorum. Tabii bir hedefim daha milli takım. Umarım bir gün A Milli Takım formasını giyerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Ünlü teknik adam itiraf etti: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Fenerbahçe seçime gidiyor? Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı bomba hamle
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.