Baran Yılmaz, Fortuna Sittard ile İki Şampiyonluk Sonrası A Takıma Yükseldi

HOLLANDA ekibi Fortuna Sittard ile önce U19 sonrasında da U21 Ligi şampiyonluğu yaşayan Baran Yılmaz, " Hollanda Ligi, Avrupa'nın özel liglerinden biri. Burada göstereceğim performansla daha da güçlenerek kariyerime devam etmek istiyorum" dedi.

Fortuna Sittard ile U21 Ligi şampiyonluğu yaşayan ve sezona da A takımla başlayacak olan sol bek oyuncusu Baran Yılmaz, sezonun ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"İKİ ŞAMPİYONLUK SONRASI A TAKIMA YÜKSELDİM"

Takımın kaptanlığını da yapan 18 yaşındaki futbolcu, "Önce U19 takımıyla şampiyonluk yaşadım. Hem kaptanlık yapmak hem de şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. U21 takımı ile yaşadığım şampiyonluksa çok daha özel. Artık A takım seviyesinde yer alacağım" diye konuştu.

"HOLLANDA LİGİ'NDE FORMA GİYMEK ÖNEMLİ"

Sol bek mevkisinde yer alan genç oyuncu, A takımla yeni sezona başlayacağını söylerken, "Yaşadığım iki şampiyonluk sonrası artık A takımda olacağım. A takımın yaz kampına katılıp sonrasında da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Hollanda Ligi, Avrupa'nın özel liglerinden biri. Burada göstereceğim performansla daha da güçlenerek kariyerime devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"UMARIM BİR GÜN A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYERİM"

Hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu belirten Baran Yılmaz, "Önce U19, sonra da U21 şampiyonluklarıyla daha da güçlendim. Kaptanlık yaptım. Tabii ki hedeflerim var. Öncelikle hedefim Fortuna Sittard formasıyla Eredivisie'de yer almak. Buradaki performansımla Sittard'a hizmet etmek istiyorum, çünkü üzerimde çok emekleri var. Acelem yok çünkü buraya kadar güçlenerek geldim. Buradan sonra da en güçlü halimle hedeflerime ilerlemek istiyorum. Tabii bir hedefim daha milli takım. Umarım bir gün A Milli Takım formasını giyerim" ifadelerini kullandı.