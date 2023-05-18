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Bandırmaspor yeni yönetimi Belediye Başkanı Tolga Tosun'u ziyaret etti

Bandırmaspor yeni yönetimi Belediye Başkanı Tolga Tosun'u ziyaret etti

Spor Haberleri

Bandırmaspor geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği, seçimli genel kurulunun yeni yönetimi ile göreve gelen Başkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu ekibi Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u ziyaret etti.

Bandırmaspor geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği, seçimli genel kurulunun yeni yönetimi ile göreve gelen Başkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu ekibi Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u ziyaret etti.

Bandırmaspor 'un yeni başkanı Onur Göçmez ve yeni yönetim kurulu ekibi Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a yeni sezonda yapılacak faaliyetlerden ve projelerden bahsetti. Görüşme sonrasında gazetecilere konuşan Av. Tolga Tosun, "Kentimizin en önemli değerlerinden, her birimizin gurur kaynağı Bandırmasporumuzun en büyük destekçisi olmaya devam edecek ve kulübümüzü her anlamda hak ettiği noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Onur Göçmez ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tolga Tosun Spor Haberler

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