Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzğur, İstanbulspor Beraberliği Sonrası Umut Verdi

Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzğur, İstanbulspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımızın gösterdiği birlik, beraberlik ve mücadele isteği, önümüzdeki haftalar için umut verdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in kırmızı kart görmesinden dolayı Yardımcı Antrenör Ersel Uzğur katıldı. Uzğur, değerlendirmesinde, "İstanbulspor ile zorlu bir mücadele yaptık. Almak istediğimiz 3 puanı alamadık ama çocuklarımız, gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Birçok pozisyona girdik. Daha fazla pozisyona girebilir ve hatta daha fazla da gol atabilirdik. Ama bu gece maalesef bunu başaramadık. Fakat takımımızın gösterdiği birlik, beraberlik ve mücadele isteği, önümüzdeki haftalar için umut verdi. Bandırmaspor, bundan önceki sezonlarda olduğu gibi üst sıralarda olmaya devam edecektir. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL