- İsmail Aydın : "Bandırmaspor'un hedefi Süper Lig'e çıkmak"

İSTANBUL - Bandırmaspor 2. Başkanı İsmail Aydın, fikstür çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Lige renk veren bir takımız" dedi.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Fikstür çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bandırmaspor 2. Başkanı İsmail Aydın, "İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Bandırmaspor olarak hedeflerimiz bir üst lige çıkmak. Bununla ilgili bütün organizasyon ve çalışmalarımızı yaptık. Lige renk veren bir takımız, başkanımız Onur Göçmez önderliğinde altyapıdan başlayarak üst yapıya doğru hedefleri olan bir takımız. İnşallah güzel bir sezon geçer" diye konuştu.