Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, Ümraniye'de oynanan karşılaşmada Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. İlk golü Eminevim Ümraniyespor'dan Ali Turap Bülbül kaydederken, Bandırmaspor'un gollerini Amaral ve Emirhan Acar attı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Haydar Avcı, Furkan Ulu

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac (Dk. 46 Burak Öksüz), Emre Kaplan, Atalay Babacan (Dk. 72 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 41 Serkan Göksu), Benny (Dk. 89 Barış Ekincier), Soukou (Dk. 88 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik

Bandırmaspor: Akın Alkan, Oğuz Ceylan (Dk. 19 Hikmet Çiftçi), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Abdulkadir Parmak (Dk. 80 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Dk. 46 Badji), Amaral (Dk. 76 Emirhan Acar), Fall (Dk. 77 Kehinde), Tanque (Dk. 90+1 Yasin Arda Midiliç)

Goller: Dk. 11 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 41 Amaral, Dk. 85 Emirhan Acar (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 21 Mucahit Albayrak, Dk. 77 Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)

Kaynak: AA / Metin Arslancan
