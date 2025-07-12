Bandırmaspor, Tolga Kalender ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Bandırmaspor, Tolga Kalender ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, 24 yaşındaki stoper Tolga Kalender'i kadrosuna kattı. Kalender ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Tolga Kalender'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kalender, daha önce Tuzlaspor, Bayrampaşa, Diyarbekirspor, Adana Demirspor takımlarının formasını giydi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor
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