Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Tuzlaspor maçının hakemine tepki gösterdi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Tuzlaspor maçının hakemi Burak Olcar'a verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek, "Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Son zamanlarda böyle bir maç hoca olarak oynamadım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Galibiyet parolasıyla geldik, 1 puanla dönüyoruz. Buna da şükür ediyoruz. Futbolun hiç konuşulmayacağı bir gündeyiz. Baştan sonra baktığını zaman sahanın zeminini mi anlatayım, rüzgarı mı anlatayım, hakemin verdiği kararları mı anlatayım. Futbol hayatım boyunca böyle bir maç oyunculuğum dahil hiç oynadım. Bu kadar yanlı kararlar, oyuncuya mobbing uygulamak. İlk yarı bizim takımımız bu kötü zemine rağmen çok iyi oynadı. 2 tane net pozisyon bulduk. Penaltı oldu, tamam dedik. 2. penaltının uzaktan yakından alakası yok. VAR da çevirmiyor. Onu da kaçırdılar. Tam oynamak istiyoruz, bütün takdir hakları rakibe verdi. İkinci yarı takımım bir şey vermedi ama benim yöneten arkadaşa karşı inancım kalmadı. Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Son zamanlarda böyle bir maç hoca olarak oynamadım. Milyonlar veriyor, takımlar kuruluyor. Çok ciddi paralar veriliyor. Bu şekilde yöneterek birilerini emeğini bir tarafa vermek ayıp geliyor. Biz böyle ilerleyemeyiz. Bunları konuşurken utanıyorum. Hakkımızı arayacağımız bir yer olması lazım. Maçın hakem gözlemcisini nasıl bir rapor vereceğini merak ediyorum. Üzgünüz, az kalsın mağlup oluyorduk. 1 puan bize moral oldu. Tuzlaspor ile 50 maç oynasak 49'nu biz kazanırız. Şartlar böyle olunca yapacak bir şey kalmıyor. Rakip takıma bir şey demiyorum. Sıkıntı yaşıyorlar. Hakem de yanlarına geçince daha rahat oynadılar. 1'er puan aldık. Halimize şükrediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL