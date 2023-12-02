Üye Girişi
Haberler

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Tuzlaspor maçının hakemine tepki gösterdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Tuzlaspor maçının hakemi Burak Olcar'a verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek, maçın ciddi anlamda araştırılması gerektiğini söyledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Tuzlaspor maçının hakemi Burak Olcar'a verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek, "Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Son zamanlarda böyle bir maç hoca olarak oynamadım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Galibiyet parolasıyla geldik, 1 puanla dönüyoruz. Buna da şükür ediyoruz. Futbolun hiç konuşulmayacağı bir gündeyiz. Baştan sonra baktığını zaman sahanın zeminini mi anlatayım, rüzgarı mı anlatayım, hakemin verdiği kararları mı anlatayım. Futbol hayatım boyunca böyle bir maç oyunculuğum dahil hiç oynadım. Bu kadar yanlı kararlar, oyuncuya mobbing uygulamak. İlk yarı bizim takımımız bu kötü zemine rağmen çok iyi oynadı. 2 tane net pozisyon bulduk. Penaltı oldu, tamam dedik. 2. penaltının uzaktan yakından alakası yok. VAR da çevirmiyor. Onu da kaçırdılar. Tam oynamak istiyoruz, bütün takdir hakları rakibe verdi. İkinci yarı takımım bir şey vermedi ama benim yöneten arkadaşa karşı inancım kalmadı. Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Son zamanlarda böyle bir maç hoca olarak oynamadım. Milyonlar veriyor, takımlar kuruluyor. Çok ciddi paralar veriliyor. Bu şekilde yöneterek birilerini emeğini bir tarafa vermek ayıp geliyor. Biz böyle ilerleyemeyiz. Bunları konuşurken utanıyorum. Hakkımızı arayacağımız bir yer olması lazım. Maçın hakem gözlemcisini nasıl bir rapor vereceğini merak ediyorum. Üzgünüz, az kalsın mağlup oluyorduk. 1 puan bize moral oldu. Tuzlaspor ile 50 maç oynasak 49'nu biz kazanırız. Şartlar böyle olunca yapacak bir şey kalmıyor. Rakip takıma bir şey demiyorum. Sıkıntı yaşıyorlar. Hakem de yanlarına geçince daha rahat oynadılar. 1'er puan aldık. Halimize şükrediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Olcar Trendyol Maç Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title