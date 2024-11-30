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Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: 'Golü bulamazsan gerginlik artar'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: 'Golü bulamazsan gerginlik artar'
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Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, maç sonrası, gol atılamadığı takdirde oluşan acelecilik ve gerginlikten bahsetti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Golü bulamadığın sürece hem taraftarda hem oyuncularda bir acelecilik ve gerginlik oluşuyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor'un geçtiği zor süreçten kurtularak eski günlerine dönmesi temennisinde bulunan Gürsel, "Golü bulamadığın sürece hem taraftarda hem oyuncularda bir acelecilik ve gerginlik oluşuyor. Kağıt üstünde baktığında kazanmak gereken bir maç. Bu da tabii ki golü bulana kadar oyuncuları da biraz telaşa sokuyor. Golü daha erken bulsaydık oyun daha rahat geçecekti. Çok şükür ilk yarıda golü bulduk, ikinci yarı bizim için daha dengeli ve daha rahat geçti ve pozisyonlara girerek ikinci golü de bulduk. Bugün önemli olan kazanmaktı, bunu başardık. Önemli bir üç puan aldık, inşallah bundan sonraki maçlarda da devam ederek haftaya deplasmanda oynayacağımız Iğdır FK maçından da üç puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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