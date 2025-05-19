Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı

Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
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Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşması, 23 Mayıs'ta Bandırmaspor'un sahasında oynanacak.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 4-1'lik skorla kazandı.

FİNALİN KAPISINI ARALADI

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada penaltıdan Billal Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixao attı. Boluspor'un tek golü 27. dakikada Florent Hasani'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, kendi sahasında oynayacağı maç öncesi büyük avantajı eline aldı. Rövanş karşılaşması, 23 Mayıs Cuma günü saat 16:00'da Bandırmaspor'un sahasında oynanacak. Bu turu geçen takım finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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