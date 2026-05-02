Bandırmaspor 60 Puanla Kapattı, Play-off Kaçtı

Trendyol 1. Lig'in son haftasında oynanan Bandırmaspor, Sivasspor maçının ardından teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış, sezonu 60 puanla tamamladıklarını belirterek play-off hedefini kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Satılmış, "Sezonu 60 puanla kapattık. Play-off'a kalmak istiyorduk ancak geçen hafta son dakika yediğimiz golle bu şansı kaybettik. Burada emeği geçen tüm teknik ekibe, oyuncularımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Artık önümüzdeki sezona bakacağız" dedi.

Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise karşılaşmanın kendileri adına hedef niteliği taşımadığını belirterek, "Ligin son maçıydı ve bizim herhangi bir iddiamız kalmamıştı. Rakibimizin az da olsa hedefi vardı. Ancak diğer maçın sonucu ilk yarıda netleşince mücadele farklı bir atmosfere büründü. Biz de bu süreçte genç oyuncularımıza şans verdik ve onların performanslarını görme fırsatı bulduk" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

