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Bandırmaspor, Pendikspor'u 2-1 Yenerek Sezonu Kapatıyor

Bandırmaspor, Pendikspor'u 2-1 Yenerek Sezonu Kapatıyor
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Maçta Messaoudi ve Ndongala'nın golleri Bandırmaspor'a 3 puanı getirdi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 89 Kerim Avcı), Diony (Dk. 81 İbrahim Kaya), Ndongala (Dk. 70 Paixao), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 70 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba

Siltaş Yapı Pendikspor : Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Efehan Pekdemir), Kitsiou (Dk. 82 Batuhan İşen), Del Valle (Dk. 67 Erden Aydin), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Eze (Dk. 68 Ahmet Kosar), Topalli (Dk. 55 Efe Sayhan)

Goller: Dk. 10 Messaoudi (Penaltıdan), Dk. 54 Ndongala (Bandırmaspor), Dk. 45+2 Eze ( Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 42 Sitoe, Dk. 90+5 Kerim Avcı (Bandırmaspor), Dk. 54 Kitsiou, Dk. 87 Eren Aydın ( Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
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