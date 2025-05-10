Bandırmaspor, Pendikspor'u 2-1 Yenerek Sezonu Kapatıyor
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Maçta Messaoudi ve Ndongala'nın golleri Bandırmaspor'a 3 puanı getirdi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 89 Kerim Avcı), Diony (Dk. 81 İbrahim Kaya), Ndongala (Dk. 70 Paixao), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 70 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba
Siltaş Yapı Pendikspor : Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Efehan Pekdemir), Kitsiou (Dk. 82 Batuhan İşen), Del Valle (Dk. 67 Erden Aydin), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Eze (Dk. 68 Ahmet Kosar), Topalli (Dk. 55 Efe Sayhan)
Goller: Dk. 10 Messaoudi (Penaltıdan), Dk. 54 Ndongala (Bandırmaspor), Dk. 45+2 Eze ( Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 42 Sitoe, Dk. 90+5 Kerim Avcı (Bandırmaspor), Dk. 54 Kitsiou, Dk. 87 Eren Aydın ( Pendikspor )
Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.