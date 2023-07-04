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Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı

Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor, Amerika MLS ekibi Austin FC forması giyen Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir ekibi, Amerika MLS ekibi Austin FC forması giyen Moussa Kalilou Djitte'yi renklerine bağladı. Senegalli futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Bandırmaspor, transferi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Moussa Klilou Djitte!" paylaşımı ile duyurdu.

23 yaşındaki santrfor, kariyerinde Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin takımlarında forma giyerek sürdürdü. Moussa Kalilou Djitte, çıktığı 133 maçta, 26 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Spor

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