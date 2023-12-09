Üye Girişi
Haberler

Bandırmaspor, Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-0 yenildi. Maçta Amaral ve Barış Alıcı'nın attığı gollerle Kocaelispor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Candeias'ın pasına hareketlenen Amaral ceza sahası içinde kaleci Gklelios'un solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

33. dakikada Amaral'ın pasında Tanque ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

51. dakikada ceza sahası içinde Amaral'ın pasıyla topla buluşan Barış Alıcı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 0-3

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kağan Çalışır

Bandırmaspor: Loannis Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Emirhan Aydoğan dk. 46), Metehan Mimaroğlu (Sokou dk. 62), Marc jezefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Doğan Can Davas dk. 71), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Kadem Harris dk. 40) Taha Batuhan Yayıkcı

Yedekler: Akın Alkan, Mustafa Saymak, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Mücahit Albayrak, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Emre Gültekin dk. 70), Santos Candeias, Atilla Turan, Mert Çölgeçen (Kouakou dk. 85), Mehmet Yılmaz (Yusuf Abdioğlu dk. 83), Reis Amaral (Cem Ekinci dk. 62), Burak Öksüz, (Barış Alıcı dk. 71), Silva Souza

Yedekler: Harun Tekin, Alihan, Kubalas, Onur Atasayar, Emre Nefiz, Bedirhan Yıldız, Yusuf Emre Gültekin

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Amaral (dk. 20), Tanque (dk. 33), Barış Alıcı (dk. 51) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Silva Souza (dk. 75) (Kocaelispor)

Sarı kart: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Yılmaz Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title