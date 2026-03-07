Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Amaral, 3. dakikada Bandırmaspor'un tek golünü kaydetti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Mehmet Ali Vardar

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 62 Ndongala), Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Mulumba), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 87 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 72 Enes Aydın), Tanque (Dk. 72 Badji)

İstanbulspor : Alp Tutar, Fatih Tultak, Sambissa (Dk. 72 Mamadou), Duran Şahin, Mendy, Özcan Şahan, Duhaney (Dk. 73 Yunus Bahadır), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 82 Araujo), İsa Dayaklı (Dk. 72 Vefa Temel), Mustafa Sol (Dk. 73 Krstovski)

Gol: Dk. 3 Amaral (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 66 İsa Dayaklı, Dk. 75 Vefa Temel ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 yendi.

