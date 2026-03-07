Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Amaral, 3. dakikada Bandırmaspor'un tek golünü kaydetti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Mehmet Ali Vardar
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 62 Ndongala), Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Mulumba), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 87 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 72 Enes Aydın), Tanque (Dk. 72 Badji)
İstanbulspor : Alp Tutar, Fatih Tultak, Sambissa (Dk. 72 Mamadou), Duran Şahin, Mendy, Özcan Şahan, Duhaney (Dk. 73 Yunus Bahadır), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 82 Araujo), İsa Dayaklı (Dk. 72 Vefa Temel), Mustafa Sol (Dk. 73 Krstovski)
Gol: Dk. 3 Amaral (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 66 İsa Dayaklı, Dk. 75 Vefa Temel ( İstanbulspor )
