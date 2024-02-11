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Bandırmaspor, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçta Yalçın Kayan ve Romulo'nun attığı gollerle Göztepe galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

18. dakikada Yalçın'ın ceza yayından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlka direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Daha sonra savunma, topu kornere gönderdi.

64. dakikada Romulo'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Yalçın'ın vuruşunda yop ağlara gitti. 0-1

67. dakikada Levent'in sağ kanattan ortasında Djitte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lis, iki hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.

90+2. dakikada Messaoudi'nin pasında topla buluşan Romulo'nun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top, filelere gitti. 0-2

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Kadir Akıllı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte(Gakpa dk. 82), Emre Batuhan Adıgüzel (Mustafa Çeçenoğlu dk. 87), Mulumba, Cebio Souku, Rahmetullah Berişbek (Metehan Mimaroğlu dk. 71), Siteo, Novarone Foor (Jozefzoon dk. 82), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkçı

Yedekler: Zafer Görgen, Doğan Can Davas, Badji, Aygün Özışıkyıldız, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak

Teknik direktör: Hüseyin Eroğlu

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Dos Santos, Kubilay Kanatsızkuş (Da Cruz dk. 63), Ahmet Ildız (Celil Yüksel dk. 83), İsmail Köybaşı, Ramon Pascal (Messaoudi dk. 64), Yalçın Kayan (Turgay Gemicibaşı dk. 84), Junior Dennis (AtınçNukan dk. 90), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak

Yedekler: Arda Özçimen, Ensar Aksakal, Obinna Mamah, Lasse Nielsen, Fıratcan Üzüm

Teknik direktör: Stanımır Stoilov

Goller: Yalcın Kayan 64.dk. Ramula 90+1 Dk (Göztepe)

Sarı kartlar: Ogün Bayrak, Dos Santos, Ahmet Ildız, Taha Altıkardeş (Göztepe) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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