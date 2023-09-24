Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Maçta Moussa Kalilou Djitte, Doğan Can Davas ve Marcelo Bobadilla'nın attığı gollerle Bandırmaspor galibiyete ulaştı.