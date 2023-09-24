Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Maçta Moussa Kalilou Djitte, Doğan Can Davas ve Marcelo Bobadilla'nın attığı gollerle Bandırmaspor galibiyete ulaştı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 46 Bobadilla), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 74 Mehmet Özcan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 74 Harris), Doğan Can Davas (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 60 Soukou)
Gençlerbirliği : Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Enes Keskin, Yatabare (Dk. 67 Akabueze), Kayode (Dk. 83 Ortan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Musa Çağıran (Dk. 46 Rodrigues), Muhammet Himmet Ertürk, Silva (Dk. 88 Özgür Çek)
Goller: Dk. 9 Djitte, Dk. 45+5 ve 59 Doğan Can Davas, Dk. 70 Bobadilla (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 82 Amilton (penaltıdan) ( Gençlerbirliği )
Kırmızı kartlar: Dk. 20 Wu, Dk. 57 Nzaba ( Gençlerbirliği )
Sarı kartlar: Dk. 30 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor), 45+5 Osman Ertuğrul Çetin, Dk. 58 Yiğit Efe Demir ( Gençlerbirliği )
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.