Bandırmaspor-Eyüpspor maçı farka gitti! Süper Lig yolunda ilk finalist belli oldu - Haberler

Bandırmaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı final maçında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bandırmaspor, sahasında rakibini 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

İLK YARI FARK 2'YE ÇIKTI

Maça oldukça etkili başlayan Bandırmaspor 5. dakikada Kenny'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 45+1. dakikada sahneye çıkan Alpay Yoldaş skoru ilk yarı bitmeden 2-0'a getirdi.

BANDIRMASPOR'UN RAKİBİ İSTANBULSPOR YA DA ERZURUMSPOR OLACAK

İkinci yarıya da oldukça arzulu başlayan Bandırmaspor, 58. dakikada Landel ile farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda Eyüpspor geliştirdiği ataklarda golü bulamadı ve Bandırmaspor sahadan 3-0'lık zaferle ayrılarak adını finale yazdırdı. Bandırmaspor, Süper Lig'e çıkma yolundaki final maçını İstanbulspor-Erzurumspor karşılaşmasında turu geçen ekiple oynayacak.

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