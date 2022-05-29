Bandırmaspor-Eyüpspor maçı farka gitti! Süper Lig yolunda ilk finalist belli oldu - Haberler

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Bandırmaspor-Eyüpspor maçı farka gitti! Süper Lig yolunda ilk finalist belli oldu

Haberler.com - Spor
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Bandırmaspor-Eyüpspor maçı farka gitti! Süper Lig yolunda ilk finalist belli oldu

Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı final maçında Bandırmaspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükseldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden ve rakibini toplamda 3-1'lik skorla geçen Bandırmaspor'un finaldeki rakibi, İstanbulspor-Erzurumspor maçında turu geçen takım olacak.

Bandırmaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı final maçında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bandırmaspor, sahasında rakibini 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

İLK YARI FARK 2'YE ÇIKTI

Maça oldukça etkili başlayan Bandırmaspor 5. dakikada Kenny'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 45+1. dakikada sahneye çıkan Alpay Yoldaş skoru ilk yarı bitmeden 2-0'a getirdi.

Bandırmaspor-Eyüpspor maçı farka gitti! Süper Lig yolunda ilk finalist belli oldu

BANDIRMASPOR'UN RAKİBİ İSTANBULSPOR YA DA ERZURUMSPOR OLACAK

İkinci yarıya da oldukça arzulu başlayan Bandırmaspor, 58. dakikada Landel ile farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda Eyüpspor geliştirdiği ataklarda golü bulamadı ve Bandırmaspor sahadan 3-0'lık zaferle ayrılarak adını finale yazdırdı. Bandırmaspor, Süper Lig'e çıkma yolundaki final maçını İstanbulspor-Erzurumspor karşılaşmasında turu geçen ekiple oynayacak.

Haberler.com - Spor

Spor Toto 1. Lig Bandırmaspor Süper Lig Eyüpspor Spor Haberler

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