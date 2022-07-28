Bandırmaspor Atabey Çiçek'i kadrosuna kattı TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 27 yaşındaki santrafor oyuncusu Atabey Çiçek'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 27 yaşındaki santrafor oyuncusu Atabey Çiçek'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. Santrafor ve hücum hattının sağ kanadında da görev yapan Atabey Çiçek, Boluspor, Bandırmaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Samsunspor ve KVC Westerlo takımlarında forma giydi. Çiçek, oynadığı 239 maçta 73 gol, 24 asist yaptı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Atabey Çiçek Boluspor Spor Haberler

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