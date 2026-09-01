Haberler

Bandırmaspor'dan milli araya kadar maksimum puan hedefi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Aslan, zorlu fikstür öncesi takımın gelişiminden memnun olduğunu belirterek, milli takım arasına kadar maksimum puan toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında, Antalyaspor'u konuk edecek olan Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Aslan, zorlu bir fikstür dönemine gireceklerini ve maksimum puan toplayarak milli araya girmek istediklerini söyledi.

Balıkesir temsilcisi, Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde günün son antrenmanını ikili mücadele, kısa koşular ve teknik pozisyon çalışmalarıyla tamamladı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Aslan, AA muhabirine, yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını ve gelişimlerinden memnun olduğunu söyledi.

Sancılı bir süreçten geçtiklerini belirten Aslan, buna rağmen bu dönemi iyi geçirdiklerini kaydetti.

Aslan, lige iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dört haftalık periyoda bakarsak takımımın gösterdiği gelişimden çok mutluyum. Tabii ki istediğimiz skorları alabildik mi derseniz, alamadık. Çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Milli takım arasına kadar maksimum puan toplamayı hedefiyoruz."

"Herkese ihtiyacımız var bu süreçte"

Aslan, önlerinde zorlu maçlar olduğunu dile getirdi.

Takımda kazanan kimliğin oluşmaya başladığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiği kadar Bandırmaspor armasına, Bandırmaspor taraftarına, bu armaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın gösterdiği bu duruştan dolayı gayet memnunum. Biz de elimizden geldiği kadar bu mücadeleyi vereceğiz, sonuna kadar. Daha çok hafta var. Herkese ihtiyacımız var bu süreçte. Yönetimimiz sağ olsun, sürekli bizi destekliyor. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bize hep destek oluyorlar. O da bizim enerjimizi yükseltiyor."

Kaynak: AA
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer

İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı
6 gol attıkları maçtan sonra Italiano'dan ilginç sözler: Bugün beğenmediğim bir şey var...

6 gol atılan maçtan sonra ilginç sözler: Beğenmediğim bir şey var...
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Terör örgütü, komşuda sivilleri hedef aldı: Çok sayıda yaralı var