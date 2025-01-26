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Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'ne Evinde 2-1 Yenildi

Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'ne Evinde 2-1 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç 2-1'lik skorla misafir takımın galibiyetiyle sonuçlandı. Goller Diouf ve Rroca'dan gelirken, Bandırmaspor'un tek sayısını Paixiao attı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada yapılan ortada ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu alan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

55. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Eduart Rroca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

70. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Dembele, penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

87. dakikada Bandırmaspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Kemeç (Sitoe dk. 72), Mourad Louzif (İbrahim Kaya dk. 46), Hikmet Çiftçi (Mehmet Özcan dk. 77), Diniyev, Ndongala (Paulinho dk. 72), Billel Messaoudi, Marco Paixao,

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Emirhan Ayhan, Hakan Bilgiç

Teknik Sorumlu: Ersel Uzgur

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahirci, Steven Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş, Ekram Develi, Aliou Trore (Uğur Kaan Yıldız dk. 89), Camara (Oğuzcan Çalışkan dk. 59), Eduart Rroca (Okwuchucku Ezeh dk. 70) Malaly Dembele (Marcos Silva dk. 70), Mame Diouf (Görkem Bitin dk. 88),

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Oğuzhan Ayaydın, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Diouf (dk. 17), Eduart Rroca (dk. 55) (Ankara Keçiörengücü), Paixiao (dk. 87) (Bandırmaspor)

Kırmızı kartlar: Oğuzcan Çalışkan (dk. 87) (Ankara Keçiörengücü), İbrahim Kaya (dk. 90+2), Billel Messaoudi (dk. 90+4) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dembele, Eduart Rroca, Erkam Develi, Görkem Bitin (Ankara Keçiörengücü), Faruk Can Kemeç, Zafer Görgen, Sergen Piçinçiol, Rahmetullah Berişbek, Atınç Nukan (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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