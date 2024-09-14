Bandırmaspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenildi. Maçın başlama düdüğü ile birlikte Amed'in Traore'nin 2. dakikada attığı golle öne geçmesiyle başladı. Bandırmaspor'un oyuncusu Atınç Nukan, 84. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'de 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Alberk'in taşıdığı topu ceza sahası içinde Traore filelere gönderdi. 0-1
12. dakikada Bandırmaspor'da Rahmetullah'ın ortasında Paulinho'nun volesinde top dışarı çıktı.
38. dakikada Mehmet ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.
70.dakikada Gradel'in ceza sahasında sert şutunda kaleci Zafer topu kornere çeldi.
84. dakikada Atınç Nukan'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkardı ve ev sahibi 10 kişi kaldı.
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Dura
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Adama Salimou dk. 46), Paula Rafael (Marco Paixao dk. 46), Landy Nomel (İbrahim Kaya dk. 68), Kerem Atakan Keskin (Edson Anrdre Sitoe dk. 85), Atınç Nukan, Sergen Piçinol, Mehmet Özcan, (Şahin Oğlu Diniyev dk. 61), Rahmetullah Berişbek, Remi Mulumba, Faruk Can Genç,
Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Yasin Yağız Dilek, Emirhan Ayhan, Edson
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Yohan Cassubie, Mehmet Murat Uçar (Doğan Can Davas dk. 73), Bruno Miguel Ponces Lourenço (Alaettin Batuhan Tur dk. 59) Adama Traore, Britt Curtis Assombalongo (Ömer Bayram dk. 73), Max Gradel, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Nicolas Julio Nkulou, Oktay Aydın(Sinan Kurt dk. 90)
Yedekler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Serkan Odabaşoğlu, Çekdar Orhan, Yılmaz Ceylan, Yakal Taylan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Adama Trouore (dk. 2) (Amed SK)
Kırmızı Kart: Atınç Nukan (dk. 84) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Assombalongo, Murat Uçar, Ömer Bayram (Amed SF) - BALIKESİR