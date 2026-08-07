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Bandırmaspor, 5 oyuncuyu kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 5 oyuncuyu transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 5 oyuncuyu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon için transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 19 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Joseph Namatane, 23 yaşındaki kaleci Bartu Kulbilge, 24 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Biler, yine savunmada görev yapan 26 yaşındaki Ali Ülgen ve 34 yaşındaki forvet Gianni Bruno'nun kadroya dahil edildiği aktarıldı.

Transfer edilen futbolculardan Joseph Namatane ve Bartu Kulbilge ile 3, Ahmet Biler ile 2, Bruno ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı, Ali Ülgen'in ise 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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