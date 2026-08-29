Bandırma'da 30 Ağustos Coşkusu Masa Tenisi Turnuvasıyla Kutlandı

Bandırma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuvaya, Yaz Spor Okulları'nda masa tenisi eğitimi alan genç sporcular katıldı.

Turnuvada sporcular, antrenmanlarda öğrendikleri teknik ve taktikleri uygulama fırsatı bulurken, karşılaşmalar heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Genç sporcuların mücadele azmi ve performansı dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunun sporla buluştuğu organizasyonda sporcular, hem yeteneklerini sergiledi hem de bayram sevincini sahada yaşadı. Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçen spor uzmanları ve antrenörlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı