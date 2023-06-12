Bambaşka bir karakter! Luka Modric, Suudi Arabistan ekibinin servet değerindeki teklifini elinin tersiyle itti
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Dünya devi Real Madrid'in deneyimli futbolcusu Luka Modric, Suudi Arabistan takımı Al-Ahly'nin yıllık 80 milyon euroluk teklifini, İspanyol ekibinde kalmak için reddetti.
Cristiano Ronoldo, Karim Benzema ve bir çok futbolcunun son zamanlardaki tercihleri arasında yer alan Suudi Arabistan takımları Real Madrid'de forma giyen Luka Modric için de bir teklif yaptı.
80 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER
Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme konusunda kulübü ile anlaşamayan Luka Modric'e Al Ahli kulübü yıllık 80 milyon euro maaşı gözden çıkardı.
TEKLİFİ REDDETTİ
Hırvat futbolcu, teklife sıcak bakmadı ve Real Madrid'de kalmak istediği için Al Ahli kulübünün servet değerindeki teklifini reddetti.