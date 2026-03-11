Haberler

Miami'de Bam Adebayo 83 sayıyla attı, NBA tarihine geçti

Miami Heat, Washington Wizards'ı 150-129 mağlup ederken Bam Adebayo, attığı 83 sayıyla NBA tarihinin bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncusu oldu. Philadelphia 76ers ise Memphis Grizzlies'ı 139-129'luk skorla yendi.

NBA'de Miami Heat'in sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup ettiği karşılaşmada Bam Adebayo attığı 83 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci basketbolcu oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Toronto Raptors'ı 113-99'luk skorla mağlup etti. Ligdeki 40. galibiyetini elde eden Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle oynarken, Kevin Durant de 29 sayı kaydetti. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Toronto'da ise RJ Barrett 25 sayı, Scott Barnes de 24 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Bam Adebayo 83 sayıyla tarihe geçti

Miami Heat, Kaseya Center'da Washington Wizards'ı 150-129'luk skorla yendi ve üst üste 6, toplamda 37. galibiyetini elde etti. Miami'de Bam Adebayo attığı 83 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu. Efsane basketbolculardan Wilt Chamberlain kaydettiği 100 sayıyla bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bu sezonki 48. mağlubiyetini alan Washington'da ise Alexandre Dam Sarr 28 sayıyla oynadı.

Adem Bona'dan 4 sayı, 3 ribaund

Philadelphia 76ers ise konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 139-129 mağlup etti. Ligdeki 35. galibiyetini kazanan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Kelly Oubre de 30 sayı, 12 ribaund ile double double yaptı. Bu sezon 41. kez yenilen Memphis'te ise Ty Jerome 26 sayıyla takımın en skoreri oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 139 - Memphis Grizzlies: 129

Miami Heat: 150 - Washington Wizards: 129

Brooklyn Nets: 100 - Detroit Pistons: 138

Atlanta Hawks: 124 - Dallas Mavericks: 112

San Antonio Spurs: 125 - Boston Celtics: 116

Milwaukee Bucks: 114 - Phoenix Suns: 129

Houston Rockets: 113 - Toronto Raptors: 99

Portland Trail Blazers: 101 - Charlotte Hornets: 103

Golden State Warriors: 124 - Chicago Bulls: 130

Sacramento Kings: 114 - Indiana Pacers: 109

Los Angeles Lakers: 120 - Minnesota Timberwolves: 106 - İSTANBUL

