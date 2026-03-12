Bam Adebayo'dan Tarihi Performans

Amerikan Basketbol Ligi Nba'de Miami Heat oyuncusu Bam Adebayo, bir maçta 83 sayı atarak lig tarihine geçti.

Adebayo bu başarıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu oldu.

Kobe Bryant'ın 2006'da Los Angeles Lakers formasıyla attığı 81 sayıyı geride bıraktı.

NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı rekoru Wilt Chamberlain'de bulunuyor.

Chamberlain, Philadelphia Warriors formasıyla 1962 yılında New York Knicks'e karşı 100 sayı atmıştı.

Miami Heat, Adebayo'nun devleştiği maçta Washington Wizards'ı 150-129'luk skorla yendi.

Adebayo, 10/16 şut isabetiyle yalnızca ilk çeyrekte 31 sayıya ulaştı.

Devreyi 43 sayıyla bitirdi, üçüncü çeyrek sonunda 62 sayı yaptı.

Maçın dördüncü çeyreğinde, takım arkadaşları Adebayo'nun hedefe ulaşabilmesi için her topu ona ulaştırmaya çalıştı.

Son iki sayısını serbest atıştan bularak, ikinciliğini elde etti.

Karşılaşma boyunca 20/43 iki sayı, 7/22 üç sayı, 36/43 serbest atış buldu.

Adebayo 83 sayıya ulaşması sonrası Miami'deki Kaseya Center'ı dolduranların alkışları arasında oyundan alındı.

Maç sonu röportajında "Keşke bunu bir kez daha yaşayabilseydim" diyen Adebayo, tarihi performansta ailesinin, taraftarlarının ve takım arkadaşlarının desteği olduğunu hatırlattı.

"Birinin bana topu atması gerekiyordu. Koçun benim için oyun planları hazırlamasına minnettarım ve bu gece bunu başardım" dedi.

İlk yarıda ulaştığı sayının ardından tarihi bir performansın geldiğini hissettiğini ve bunu kariyerinin zirvesi olarak değerlendirdiğini söyledi.

Adebayo, Bryant'ın bu performans için ne söyleyebileceğine ilişkin de şunları dile getirdi:

"Muhtemelen 'Yine yap' derdi. Büyürken hayranlık duyduğunuz birinin başarısıyla yan yana olmak gerçekten sürreal."

Miami Heat'in çalıştırıcısı Erik Spoelstra da oyuncusunun performansını "kesinlikle sürreal" olarak nitelendirdi.

28 yaşındaki Adebayo, bir skorerden ziyade NBA'in en çok yönlü savunma oyuncularından biri olarak biliniyordu.