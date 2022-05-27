Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi - Haberler

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, lunaparkta çarpışan arabaya binip gönlünce eğlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 18 golle, aynı gol sayısına sahip Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber gol krallığında ikinci olan Mario Balotelli, Türkiye'den ayrılmadan önce lunaparka gitti.

Burada çarpışan araba ve çeşitli oyuncaklara binen Balotelli, Adanalılarla birlikte gönlünce eğlendi.

Bir vatandaş ise Balotelli'nin bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

O görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor