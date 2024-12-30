Yeni takımında formaya hasret kalan yıldız futbolcu kariyerinde bir ilk yaşayacak
Adana Demirspor'un eski yıldızlarından Mario Balotelli'nin kariyerinde bir ilk yaşanabilir. İtalyan futbolcu, yeni takımı Genoa'da aradığı şansı bulamazken, Meksika'dan Cruz Azul takımından teklif aldı. Bu transfer gerçekleşirse Balotelli, kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takıma transfer olmuş olacak.
Süper Lig'de iki dönem Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli hakkında çok konuşulacak bir gelişme yaşanabilir.
TOPLAMDA 1 SAAT BİLE OYNAYAMADI
Şimdilerde Genoa'da top koşturan yıldız futbolcu 6 karşılaşmada toplam 56 dakika süre alabilirken, takımın başına Patrick Vieira'nın gelmesiyle de oynama şansı iyice düştü.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK
Mario Balotelli'nin Genoa'dan ayrılmasına neden olabilecek teklif Meksika'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cruz Azul, Balotelli'yi kadrosuna katmak adına teklifini yaptı. İtalyan yıldıza 2 milyon euroluk bir teklif sunulduğu belirtilmekte. Bu da Genoa'dan haziran ayına kadar olan sözleşmesindeki ücretten 400 bin euro fazlası anlamına geliyor. Bu transfer gerçekleşirse Mario Balotelli kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takıma transfer olmuş olacak.