Ballon d'Or 2023 Ödül Töreni Sonuçları

Dünya futbolunun en'lerinin seçildiği Ballon d'Or 2023 ödül töreninde en iyi oyuncu ve takımlar belli oldu. Messi, yılın oyuncusu seçilirken, Aitana Bonmati kadınlarda birinci oldu.

Her sene Dünya futbolunun en'lerinin seçildiği ödül töreni Ballon d'Or bu sene de başladı! Heyecanla beklenen ödül töreninde en iyi oyuncu ve en iyi takım gibi ödülleri kimin alacağı da merakla bekleniyordu. Gelin ödül sahiplerine bir göz atalım.

Ballon d'Or 2023 ödül sahipleri:

Paris'te gerçekeleşen ödül töreninde erkekler ve kadınlarda Ballon d'Or'un sahipleri belirlendi. 21 yaş altı en iyi oyuncuya Kopa Trophy, en iyi kaleciye Yashin Trophy, en iyi golcüye Müller Ödülü verildi. Ballon d'Or'a geçtiğimiz yıl eklenen ve ilk kez toplumsal görevler, sosyal sorumluluk katkıları üzerinden takdim edilen Socrates Ödülü de bu sene verildi.

Müller ödülü – Erling Haaland (Manchester City)

Kopa ödülü – Jude Bellingham (Real Madrid)

Socrates ödülü – Vinicous Jr. (Real Madrid)

Yashin ödülü – Emiliano Martinez (Aston Villa)

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Takım ödülleri şöyle oldu:

Yılın kadın futbol takımı – Barcelona

Yılın erkek futbol takımı – Manchester City

Kadınlarda Ballon d'Or 2023'ün sahibi Aitana Bonmati oluyor!

Aitana Bonmati, geçen yıl Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanarak ve İspanya ile Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyonluk elde ederek, kadınlar kategorisinde Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Ballon d'Or 2023 yılın oyuncusu ödülünün sahibi Messi!

Paris Saint-Germain'de geçirdiği çalkantılı sezonun ardından Inter Miami'ye transfer olup ABD'de tabiri caizse 'emekliliğini' geçiren yaşayan efsane Lionel Messi, kariyerinde alamadığı tek kupa olan Dünya Kupa'sını da geçtiğimiz Aralık ayında almayı başardı. Messi, kariyerinin sonunu bir Balon d'Or ödülüyle daha taçlandırıyor ve bu aldığı 8. ödülü oluyor.