Balkan Yol Şampiyonası'nda Türk Sporculardan İki Gümüş Madalya

Balkan Yol Şampiyonası'nda Türk Sporculardan İki Gümüş Madalya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda milli sporcularımız Ahmet Örken ve Ege Erülkü, elit ve U19 erkek kategorilerinde gümüş madalya kazandı. Şampiyona, Romanya'nın Bacau kentinde başladı ve Türk Milli Takımı madalya hedefiyle mücadeleye devam edecek.

BALKAN Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda Ahmet Örken ve Ege Erülkü Gümüş Madalya kazandı.

BCU tarafından organize edilen ve Romanya'nın Bacau kentinde başlayan 2025 Balkan Yol Şampiyonası bugün bireysel zamana karşı (ITT) yarışlarıyla start aldı. UCI ve BCU kurallarına göre 6 farklı kategoride düzenlenen şampiyonada, Türk Milli Takımı ilk günde önemli başarılara imza attı.

Elit Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcumuz Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda etkileyici bir performans sergileyerek yarışı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Ahmet Örken, güçlü rakipleri karşısında elde ettiği bu dereceyle formda olduğunu bir kez daha gösterdi.

Günün bir diğer başarısı ise U19 Erkekler kategorisinden geldi. Genç milli sporcu Ege Erülkü, 25 kilometrelik parkurda sergilediği güçlü sürüşle ikinci sırayı alarak bronz madalya kazandı. Ege'nin bu başarısı, gençlerde Türkiye'nin gelecekteki umut vadeden isimlerinden biri olduğunu gözler önüne serdi.

Şampiyonanın ilk gününde U17, U19, Elit Kadın ve Erkek kategorilerinde toplam altı yarış koşulurken, Türkiye tüm yaş gruplarında yer aldığı güçlü kadrosuyla dikkat çekti.

Balkan Yol Şampiyonası, 23 Mayıs'a kadar yol yarışlarıyla devam edecek. Türk Milli Takımı kalan etaplarda da madalya hedefiyle mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.