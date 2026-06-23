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Balıkesir'de Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi

Balıkesir'de Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi
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Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Beach Tour Şampiyonası'nda kadınlarda Moldova, erkeklerde Moldova takımları şampiyon oldu. Türkiye'den Esra Demirkıran-Berfin Öztürk ikilisi üçüncülük elde etti.

Balıkesir'de düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Beach Tour Şampiyonası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balkan Voleybol Federasyonu (BVA) işbirliğiyle Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular şampiyonluk için mücadele etti.

Turnuvada kadınlar kategorisinde Moldova'dan Ana Nicolaev-Polina Voleanin ikilisi birinci oldu. Bulgaristan'dan Darina Kindova-Eleonora Gicheva ikinciliği, Türkiye'den Esra Demirkıran-Berfin Öztürk ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise Moldova'dan Egor Dobcis-Maxim Korsakov şampiyonluğa ulaştı.

Romanya'dan Eduard Popa-Andrei Grigore ikinci, Bulgaristan'dan Dimitar Mehandzhiyski-Dimitar Kalchev ise üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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