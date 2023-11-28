Balkan Atletizm Federasyonları Birliği Kongresi İstanbul'da Gerçekleştirildi

Türkiye Atletizm Federasyonunun ev sahipliğinde, Balkan Atletizm Federasyonları Birliği Kongresi'nin gala yemeği İstanbul'da gerçekleştirildi.

Cemile Sultan Yalısı Kırtepe Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Slobodan Brankovic ve 24 ülkenin atletizm federasyonu başkanları katıldı.

Slobodan Brankovic ve Fatih Çintimar'ın konuşmalarıyla başlayan galada, organizasyonu düzenleyen ülkelere teşekkür plaketi takdim edildi.

Müzik dinletisi eşliğinde başlayan galada, 2023 sezonunda uluslararası yarışmalarla elde ettikleri başarılarla Balkan Atletizm Federasyonları Birliği tarafından "yılın sporcusu" seçilenlere ödülleri verildi.

Yılın kadın sporcusu ödülünü uzun ve üç adım atlamacı Tuğba Danışmaz elde etti. Milli sporcu ödülünü, TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın elinden aldı.

Ayrıca Balkan Atletizm Birliği kadın lider ödülünü, eski milli atlet ENKA Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı kazandı.

Burada açıklamada bulunan Çintimar, "Balkan Atletizm Galası ve aynı zamanda Balkan Kongresi yarın da inşallah Türki Cumhuriyetler Atletizm Birliği'nin toplantısı yapılacak. Bugün burada 2023 yılının en başarılı sporcularının ödüllerini verdik. Yunanistan olimpiyat şampiyonu Miltiadis Tentoglou ve kadınlarda bizim sporcumuz Tuğba Danışmaz bugüne kadar 14 metrenin üzerinde atlayan tek Türk kadın sporcumuz. Ülkemizde yapılan organizasyonda şampiyon oldu ve ödülü hak etti. 26 ülkeden atletizm federasyonu başkanları buradaydı. Türk atletizm adına önemli bir geceydi. Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Türk atletizmi en üst noktaya çıkana kadar mücadele edeceğiz. Türk atletizmi coğrafyamızı yönetiyor, öncülük yapıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin atletizmde üst düzey bir yıl geçirdiğini anlatan Çintimar, şöyle devam etti:

"Hem organizasyonel hem de başarı grafiği olarak üst düzey bir yıl geçirdik. Avrupa 23 yaş altı şampiyonasında 400 metre engellide altın ve gümüş bizim önemli bir başarımızdı. Çin'de yapılan organizasyonda üniversiteler arası şampiyonada Çin'in ardından ikinci olduk. Salih Korkmaz'ın yürüyüşte kota alması, Ersu Şaşma'nın olimpiyat kotası alması bizim için önemliydi. Çalışmalarımız devam ediyor. Önemli maraton yarışları yapıldı. 300 bin kişi bu organizasyonlara katıldı. Türkiye'de spor yapan insan sayısı arttı."

Çintimar, Türk atletizminin geleceğine ilişkin soruya ise "Türk atletizmi önemli şeyler bekliyor. 4 madalya almayı hedefliyoruz. Daha önce final hedefliyoruz diyorduk, artık madalya almak istiyoruz, hedefimiz bu. Bunu hak ediyoruz. 2023'te Uluslararası arenada 1 hakemimiz vardı, 10 yıl önce girmiş Can Korkmazoğlu. Onun yanına 4 hakem daha ekliyoruz. Bunlar bizim için atletizmin gelişmesi için önemli adımlar, bunları geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Balkan Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Slobodan Brankovic ise "Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a bugünkü gala yemeğini düzenlediği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.